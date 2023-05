Lena Oberdorf Foto: Christian Kolbert/Bildagentur Kolbert/dpa up-down up-down Bundesliga Trotz 7:1: Wölfinnen laufen FC Bayern weiter hinterher Von dpa | 07.05.2023, 15:15 Uhr

In der Champions League und im DFB-Pokal stehen die Fußballerinnen des VfL Wolfsburg im Finale. In der Bundesliga kommen die Titelverteidigerinnen aber weiterhin nicht am Tabellenführer FC Bayern München vorbei.