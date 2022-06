Die Nationalmannschaft der Männer trug beim Spiel gegen England die Trikots der Frauennationalmannschaft. Foto: Sven Hoppe/dpa FOTO: Sven Hoppe Fußball Trikots schon vor dem Spiel getauscht Von dpa | 08.06.2022, 11:51 Uhr | Update vor 34 Min. | 1 Leserkommentar

Rot gegen blau oder Nummer 10 gegen Nummer 11. Dass Fußballprofis nach einem Spiel ihre Trikots untereinander tauschen, ist nicht ungewöhnlich. Die deutsche Nationalmannschaft der Männer hat aber am Dienstag beim Spiel gegen England von Beginn an fremde Trikots getragen. Alle deutschen Spieler liefen beim Nations-League-Spiel in den Auswärtstrikots der Nationalmannschaft der Frauen auf.