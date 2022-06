ARCHIV - Blick auf das BVB-Logo und den Schriftzug "Echte Liebe." steht vor dem Signal-Iduna-Park in Dortmund. Foto: Friso Gentsch/dpa/Archivbild FOTO: Friso Gentsch Fehlbetrag Trennung von Trainer Rose vergrößert Verlust des BVB Von dpa | 02.06.2022, 17:16 Uhr

Die Trennung von Trainer Marco Rose treibt den Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund noch tiefer in die roten Zahlen. Die Borussia Dortmund GmbH & Co. KGaA teilte am Donnerstag mit, sie rechne im laufenden Geschäftsjahr 2021/22 mit einem Fehlbetrag im Konzern zwischen 25 Millionen und 29 Millionen Euro. Hintergrund sei im Wesentlichen die vorzeitige Trennung vom bisherigen Cheftrainer und seinem Team.