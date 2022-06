ARCHIV - Kiels Jann-Fiete Arp spielt den Ball. Foto: Frank Molter/dpa/Archivbild FOTO: Frank Molter 2. Bundesliga Trainingsauftakt: Kieler hoffen auf Arp-Verbleib Von dpa | 13.06.2022, 16:21 Uhr

Fußball-Zweitligist Holstein Kiel möchte Jann-Fiete Arp über den Sommer hinaus halten. Der Stürmer war schon in der vergangenen Saison vom FC Bayern München ausgeliehen. Der 22-Jährige war am Montag beim offiziellen Trainingsauftakt der Kieler dabei. Die Leihe endet am 30. Juni. Diese würden die Kieler gern verlängern oder Arp möglicherweise sogar fest verpflichten.