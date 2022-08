Die Paderborner besiegten Holstein Kiel mit 7:2. Foto: David Inderlied/dpa - Nutzung nur nach schriftlicher Vereinbarung mit der dpa FOTO: David Inderlied up-down up-down 2. Liga Torspektakel: Paderborn im Rausch, Kantersieg für Karlsruhe Von dpa | 20.08.2022, 15:12 Uhr | Update vor 8 Min.

Offensivspektakel in der 2. Liga: 18 Treffer fallen in den drei Spielen am Samstagnachmittag. Dabei glänzt der SC Paderborn mit einem 7:2-Erfolg gegen Kiel, Karlsruhe gewinnt 6:0 in Regensburg.