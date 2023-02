Ellyes Skhiri Foto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Bundesliga Torschütze, laufstärkster Spieler: Alle wollen Kölns Skhiri Von dpa | 13.02.2023, 07:37 Uhr

In Köln wissen sie schon lange, was sie an Ellyes Skhiri haben. Doch ausgerechnet im letzten halben Jahr seiner Vertragslaufzeit dreht der Tunesier noch mehr auf. Und ist für den FC nicht zu halten.