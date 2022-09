Karlsruher SC - 1. FC Heidenheim Foto: Uli Deck/dpa up-down up-down 2. Liga Torloses Remis im Südwest-Duell zwischen KSC und Heidenheim Von dpa | 10.09.2022, 15:05 Uhr

Der Karlsruher SC und der 1. FC Heidenheim haben sich in der 2. Fußball-Bundesliga 0:0 (0:0) getrennt. Mit dem Unentschieden im Südwest-Duell verpasste der KSC den Sprung in die Spitzengruppe, während die Heidenheimer nun in sieben von acht Liga-Spielen punkteten.