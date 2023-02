Martina Voss-Tecklenburg Foto: Seskim/dpa up-down up-down Frauen-Nationalmannschaft Torhüterin Mahmutovic erstmals für DFB-Team berufen Von dpa | 07.02.2023, 13:41 Uhr

Mit der erstmals nominierten Torhüterin Ena Mahmutovic und fünf Rückkehrerinnen gehen die deutschen Fußballerinnen in das Test-Länderspiel am 21. Februar (18.15 Uhr/ZDF) in Duisburg gegen Schweden.