Das Magazin „Forbes“ hat die geschätzten Einkommen der weltweiten Fußball-Topstars in der Spielzeit 2023/2024 verglichen. Zum sechsten Mal in zehn Jahren führt der Portugiese Cristiano Ronaldo das Ranking an. Auffällig ist, dass vier der acht bestverdienenden Fußballspieler bei einem saudi-arabischen Club unter Vertrag stehen. Zwei weitere spielen für Vereine, deren Investoren in Katar beziehungsweise Abu Dhabi sitzen.

Ronaldo und Benzema mit den höchstdotierten Verträgen

Wie die folgende Statista-Grafik zeigt, bekommt der Franzose Karim Benzema das zweithöchste Gehalt im Fußball. Weil er jedoch weniger Werbeverträge unterhält, als Lionel Messi, Neymar Jr. und Kylian Mbappé, landet der Ittihad-FC-Stürmer Benzema im geschätzten Einkommensranking hinter ihnen.

Infografik: Statista

Der siebenfache Weltfußballer Messi hatte sich jüngst entschieden, einen weniger lukrativen Vertrag in den USA zu unterschreiben, der jedoch seinen Promistatus nährt, was sich in seinen Einkünften abseits des Rasens zeigt.

Der Argentinier Lionel Messi spielt nun bei Inter Miami, einem neuen Verein, den Ex-Profispieler David Beckham mitgegründet hat. Foto: AFP/CHRIS ARJOON

Schere zwischen Marktwert und Einkommen

Unter den acht Topverdienern spielt kein einziger in der Bundesliga. Der Norweger Erling Haaland stürmt seit Sommer 2022 für Manchester City. Der Marktwert des 23-Jährigen hat sich laut „Transfermarkt“ auf 180 Millionen Euro verdreifacht, seit er Borussia Dortmund verlassen hat.

Dagegen beträgt der Marktwert des 38-jährigen Einkommensspitzenreiters Cristiano Ronaldo mittlerweile noch 15 Millionen Euro.