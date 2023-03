Bundesliga Foto: David Inderlied/dpa up-down up-down Bundesliga Topspiel FC Bayern gegen Dortmund am 1. April Von dpa | 06.03.2023, 07:18 Uhr

Rekordmeister FC Bayern München und Borussia Dortmund treffen am 1. April zum Topspiel in der Fußball-Bundesliga aufeinander. Anpfiff am Samstagabend ist um 18.30 Uhr in der Allianz Arena, wie aus den Ansetzungen der Deutschen Fußball Liga hervorgeht.