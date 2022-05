Hamburgs Trainer Tim Walter jubelt nach dem Spiel. Foto: Frank Molter/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Frank Molter HSV-Trainer Tim Walter: „Mit Elan und Vorfreude“ in die Relegation Von dpa | 17.05.2022, 12:59 Uhr

Fußball-Zweitligist Hamburger SV und sein Trainer Tim Walter gehen „mit Elan und Vorfreude“ in das erste Relegations-Duell am Donnerstag (20.30 Uhr/Sky und Sat.1) mit dem Erstligisten Hertha BSC. „Wir haben die letzten fünf Spiele gewonnen und sieben Punkte aufgeholt“, sagte der HSV-Coach am Dienstag bei der Pressekonferenz vor der Partie: „Das haben wir Hertha vielleicht voraus.“