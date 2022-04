Marcus Thuram FOTO: Bernd Thissen Bundesliga Thuram im Gladbacher Sturm, Hofmann auf der Bank Von dpa | 09.04.2022, 14:55 Uhr | Update vor 1 Std.

Mit Rückkehrer Marcus Thuram peilt Borussia Mönchengladbach den Auswärtssieg bei Tabellenschlusslicht SpVgg Greuther Fürth an. Nachdem der Offensivmann zuletzt wegen Adduktorenproblemen ausgesetzt hatte, steht er an diesem Samstag (15.30 Uhr/Sky) in der Startelf des Fußball-Bundesligisten. Für Ramy Bensebaini kommt Joe Scally ins Team. Nationalspieler Jonas Hofmann steht nach mehrwöchiger Pause aufgrund eines Muskelfaserrisses ebenfalls im Kader, nimmt aber zunächst auf der Bank Platz.