Ex-Nationalspieler Thomas Brdaric wird Trainer bei indischem Club Chennaiyin Von dpa | 14.06.2022, 10:51 Uhr

Der frühere deutsche Fußball-Nationalspieler Thomas Brdaric wird nach seinem Aus in Albanien neuer Trainer des indischen Erstligisten Chennaiyin FC. Das teilte der Club aus der Indian Super League am Dienstag bei Twitter mit. In einem dort veröffentlichten Video steigt eine gezeichnete Person, die dem ehemaligen Hannover-96- und VfL-Wolfsburg-Profi Brdaric ähnelt, aus einem Zug aus. In der abgelaufenen Saison belegte der Verein aus der ostindischen Millionen-Metropole Chennai den achten Tabellenrang.