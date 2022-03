Maximilian Thalhammer FOTO: Friso Gentsch 2. Liga Thalhammer verlässt Paderborn: Wechsel nach Regensburg Von dpa | 23.03.2022, 11:39 Uhr | Update vor 37 Min.

Mittelfeldspieler Maximilian Thalhammer verlässt den Fußball-Zweitligisten SC Paderborn am Saisonende und wechselt zum Ligakonkurrenten SSV Jahn Regensburg. Dies gab der Club am Mittwoch bekannt. Der 24-Jährige spielt seit 2020 in Paderborn und absolvierte 40 Partien für die Ostwestfalen. Für die Regensburger war Thalhammer bereits in der Saison 2018/19 aktiv und kam dabei in 22 Spielen zum Einsatz.