„Was der Frank Schmidt da leistet, ist wirklich außergewöhnlich toll“, sagte Terzic vor dem Aufeinandertreffen der beiden Clubs heute in Dortmund (20.30 Uhr/DAZN). „Es ist eine unglaubliche Geschichte, die besonders im modernen Fußball nahezu einzigartig ist.“



Schmidt übernahm Heidenheim 2007 und führte den Verein von der Oberliga bis in die Fußball-Bundesliga. Am ersten Spieltag verlor seine Mannschaft 0:2 beim VfL Wolfsburg. Am vergangenen Wochenende gab es eine unglückliche 2:3 Heimniederlage gegen 1899 Hoffenheim.