Manuel Neuer Foto: Federico Gambarini/dpa Nationalmannschaft „Talent" Neuer als überlebensgroße Werbefigur in Doha Von dpa | 15.11.2022, 11:04 Uhr

Manuel Neuer ist schon in Katar zu sehen. Überlebensgroß prangt der DFB-Kapitän als Werbefigur für die Fußball-Weltmeisterschaft auf einer Hochhausfassade in der Hauptstadt Doha in einer für ihn typischen Jubelpose.