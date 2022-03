Torsten Lieberknecht FOTO: Thomas Frey 2. Liga Tabellenführer Darmstadt vor Reifeprüfung Von dpa | 17.03.2022, 15:04 Uhr | Update vor 1 Std.

Fußball-Zweitligist SV Darmstadt 98 geht erwartungsfroh ins Spitzenspiel beim SV Werder Bremen und sieht die derzeitige Konstellation noch immer als besonders an. „Dass wir in dieser Situation sind und jetzt erneut ein Topspiel bestreiten können, zeigt, was die Mannschaft bisher geleistet hat“, sagte Cheftrainer Torsten Lieberknecht am Donnerstag. „Wir als Darmstadt 98 sehen es immer noch als Privileg an, so ein Topspiel bestreiten zu dürfen.“ Passenderweise wird die Partie Dritter gegen Erster am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky und Sport1) ausgetragen.