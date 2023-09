Der 28 Jahre alte Verteidiger von Borussia Dortmund befindet sich nach der Geburt seines zweiten Kindes wieder bei der Mannschaft, wie der DFB wenige Stunden vor dem Anpfiff der Partie im Dortmunder Stadion mitteilte.



Vater, Mutter und Baby sind demnach wohlauf, weitere Angaben machte der Verband nicht. BVB-Verteidiger Süle hatte in Erwartung der Geburt das Nationalteam am Montagmorgen verlassen und war früher von Wolfsburg nach Dortmund gereist. Beim 1:4 gegen Japan am vergangenen Samstag war er in Wolfsburg noch 90 Minuten zum Einsatz gekommen.