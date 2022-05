ARCHIV - Der Spielball der Saison 2021/2022 der 2. Bundesliga liegt auf dem Rasen. Foto: Guido Kirchner/dpa/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Guido Kirchner 2. Bundesliga Stürmer Makienok verlässt den FC St. Pauli nach zwei Jahren Von dpa | 26.05.2022, 16:29 Uhr

Simon Makienok verlässt den FC St. Pauli mit unbekanntem Ziel. Wie der Hamburger Fußball-Zweitligist am Donnerstag mitteilte, wird der Angreifer sich mit Ablauf seines Vertrags am 30. Juni eine neue sportliche Herausforderung suchen. Der Däne, der im Sommer 2020 von Dynamo Dresden nach Hamburg gekommen war, absolvierte während seiner Zeit am Millerntor insgesamt 49 Pflichtspiele, dabei gelangen ihm acht Treffer und vier Torvorlagen.