Christian Streich Foto: Tom Weller/dpa Europa League SC-Coach Streich vor Spiel bei Juventus Turin: „Wahnsinn" Von dpa | 04.03.2023, 19:47 Uhr

Für Christian Streich ist die nächste Tour in der Europa League ein ganz besonderes Ereignis. Im Achtelfinale des Wettbewerbs tritt der SC Freiburg am nächsten Donnerstag bei Juventus Turin an.