DFB-Pokal Streich: Freiburg vor Halbfinale in „Ausnahmesituation" Von dpa | 02.05.2023, 05:01 Uhr

Für Trainer Christian Streich befindet sich Fußball-Bundesligist SC Freiburg in einer „Ausnahmesituation“ - aber im positiven Sinne. „Wir sind gerade in Bereichen, die nicht zu erwarten sind, und dann fühlt es sich besonders an“, sagte der Coach vor den zwei so wichtigen Duellen mit RB Leipzig im DFB-Pokal am Dienstag (20.45 Uhr) und in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr).