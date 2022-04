SV Sandhausen - FC St. Pauli FOTO: Uwe Anspach 2. Bundesliga St. Paulis miese Serie in Sandhausen hält an Von dpa | 17.04.2022, 10:49 Uhr | Update vor 32 Min.

Das Hardtwald-Stadion in kurpfälzischen Sandhausen ist für den FC St. Pauli schon lange kein gutes Pflaster. Am Karsamstag sah es danach aus, dass sich daran etwas ändern könnte, doch in der Nachspielzeit glich Janik Bachmann St. Paulis Führung durch Guido Burgstallers Foulelfmetertor (39.) noch aus. Statt den ersten Sieg beim SVS seit dem 19. März 2016 einzufahren und die Konkurrenten im engen Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga unter Druck zu setzen, fühlte sich das späte 1:1 (1:0) für Spieler und Verantwortliche des Kiezclubs eher wie eine Niederlage an.