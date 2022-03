Fußball 2. Bundesliga 2021/2022 FOTO: Guido Kirchner 2. Bundesliga St.-Pauli-Trainer Schultz erwartet „heißen Tanz“ in Rostock Von dpa | 31.03.2022, 11:03 Uhr | Update vor 23 Min.

Trainer Timo Schultz vom Fußball-Zweitligisten FC hat den Aufstiegskampf in der 2. Fußball-Bundesliga für einen Moment in den Hintergrund gerückt. „Das Spiel St. Pauli gegen Hansa Rostock steht für sich. Da kann man die Tabelle einmal ausblenden“, sagte der Coach des Spitzenreiters am Donnerstag. Die Partie am Samstag (20.30 Uhr/Sport 1, Sky) im ausverkauften Ostseestadion vor 24.770 Zuschauern gilt aufgrund von Aversionen in Teilen der Fans als Risikospiel. „In Rostock wird einiges los sein, wir stellen uns auf einen heißen Tanz ein“, versicherte Schultz. Tags zuvor hatte der Rostocker Polizeichef Achim Segebarth betont: „Wir erwarten ganz deutlich, dass die Auseinandersetzung gesucht wird.“