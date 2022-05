Andreas Bornemann. Foto: Michael Schwartz/dpa/Archivbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Michael Schwartz 2. Bundesliga St.-Pauli-Sportchef Bornemann will Paqarada halten Von dpa | 20.05.2022, 15:24 Uhr

Sportchef Andreas Bornemann vom FC St. Pauli hat Führungsspieler Leart Paqarada noch nicht abgeschrieben. Im Gegenteil: Der 50 Jahre alte Funktionär will dem umworbenen Linksverteidiger eine Perspektive aufzeigen und ihn vom Verbleib beim hanseatischen Fußball-Zweitligisten überzeugen. „Ich halte das nicht für völlig ausgeschlossen. Er hat ja auch sechs Jahre in Sandhausen gespielt“, sagte Bornemann in einer Medienrunde über den 2020 vom Ligarivalen SV Sandhausen geholten Leistungsträger.