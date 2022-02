FC Ingolstadt 04 - FC St. Pauli FOTO: Stefan Puchner Fussball St. Pauli setzt Zeichen vor Pokal: Wirkungstreffer für FCI Von dpa | 26.02.2022, 15:49 Uhr | Update vor 19 Min.

Der FC St. Pauli hat mit einem souveränen Sieg beim Abstiegskandidaten FC Ingolstadt ein Zeichen im Aufstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga gesetzt. Die Hamburger rückten am Samstag durch das 3:1 (2:1) im Audi Sportpark an die Tabellenspitze. Es war eine überzeugende Reaktion auf das jüngste 0:3 gegen Hannover 96 und zugleich eine gelungene Einstimmung auf das DFB-Pokal-Viertelfinale am kommenden Dienstag beim Bundesligisten Union Berlin.