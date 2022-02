Fußball FOTO: Jan Woitas Fussball St. Pauli II holt zum Vorrunden-Abschluss Punkt in Flensburg Von dpa | 23.02.2022, 22:00 Uhr | Update vor 2 Std.

Die zweite Mannschaft des FC St. Pauli hat in einem Nachholspiel der Fußball-Regionalliga Nord, Staffel Nord, überraschend ein 3:3 beim Tabellenzweiten Weiche Flensburg geholt. Dominic Hartmann und Jonah Gieseler hatten die Gastgeber am Mittwochabend zweimal in Führung gebracht. Für die Hamburger trafen Max Brandt und der zweifache Torschütze Aurel Loubongo-M'Boungou. Den Punkt für die Schleswig-Holsteiner rettete in der sechsten Minute der Nachspielzeit Gieseler mit einem verwandelten Foulelfmeter.