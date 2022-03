Timo Schultz FOTO: Daniel Reinhardt 2. Bundesliga St. Pauli empfängt Karlsruhe zum Duell der Pokal-Verlierer Von dpa | 05.03.2022, 02:04 Uhr | Update vor 41 Min.

Zwei Pokal-Verlierer stehen sich am heutigen Samstag im Hamburger Millerntor-Stadion gegenüber. Der FC St. Pauli empfängt um 13.30 Uhr (Sky) in der 2. Fußball-Bundesliga den Karlsruher SC. St. Pauli muss das Viertelfinal-Aus beim Bundesligisten 1. FC Union Berlin (1:2) verarbeiten, der KSC scheiterte erst im Elfmeterschießen (2:3) am Hamburger SV.