Timo Schultz FOTO: Daniel Reinhardt Fussball St.-Pauli-Coach Schultz glaubt an nächsten Cupcoup Von dpa | 01.03.2022, 01:51 Uhr | Update vor 35 Min.

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli peilt den ersten Halbfinaleinzug im DFB-Pokalwettbewerb seit 16 Jahren an. Dazu ist allerdings am Dienstag (20.45 Uhr/ARD und Sky) für die Kiezkicker ein Sieg beim klassenhöheren 1. FC Union Berlin nötig. Trotz einiger Personalsorgen vor allem in der Defensive macht sich Cheftrainer Timo Schultz aber Hoffnungen, nach Pokalverteidiger Borussia Dortmund (2:1) den nächsten Favoriten aus dem lukrativen Wettbewerb zu werfen.