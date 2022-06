Rouven Schröder spricht. Foto: Tim Rehbein/dpa/Archivbild FOTO: Tim Rehbein Bundesliga Sportchef Schröder: Klassenerhalt wäre wie der Aufstieg Von dpa | 22.06.2022, 06:26 Uhr

Schalkes Sportdirektor Rouven Schröder will mit realistischen Saisonzielen in die Bundesliga-Saison starten. „Wenn wir den Klassenerhalt schaffen, wäre es gleichzusetzen mit dem Aufstieg. Dann hätten wir einen Riesenjob gemacht. Vor einem Jahr war dieser Verein noch am Boden“, sagte der 46-Jährige in einem Interview der „Sport Bild“ (Mittwoch). Der Verein sei zwar ambitioniert und wolle jedes Spiel gewinnen, doch zunächst gehe es darum „Schalke wieder in der Bundesliga zu etablieren. Und daran arbeiten wir mit aller Kraft.“ Der FC Schalke 04 war nach dem Abstieg aus der Bundesliga als Tabellenerster der 2. Bundesliga direkt wieder aufgestiegen.