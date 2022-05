Schalke-Fans zünden vor dem Spiel bengalische Feuer. Foto: David Inderlied/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: David Inderlied Fußball Sport1: 1,41 Millionen Zuschauer bei Schalker Aufstieg dabei Von dpa | 08.05.2022, 11:15 Uhr

Bis zu 1,41 Millionen Zuschauer haben am Samstagabend bei Sport1 den 3:2-Sieg des FC Schalke 04 gegen den FC St. Pauli und die Aufstiegsfeiern im Stadion live erlebt. Im Schnitt hatten 970.000 Zuschauer die Übertragung des Spitzenspiels der 2. Fußball-Bundesliga verfolgt, teilte der TV-Sender am Sonntag mit. Die Quoten seien Saisonbestwerte für die Topspiele der 2. Bundesliga. Durch ihren hart erkämpften Heimsieg nach 0:2-Rückstand hatten die Gelsenkirchener den direkten Wiederaufstieg in die Bundesliga perfekt gemacht.