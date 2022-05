Fiebern wie 2017 gegen Kosovo mit der deutschen U21 mit: junge Fans an der Bremer Brücke. FOTO: Helmut Kemme/Archiv Nur noch wenige Resttickets übrig Spiel der U21 gegen Ungarn in Osnabrück nahezu ausverkauft Von Christoph Schillingmann | 31.05.2022, 17:41 Uhr

Am Freitag, 3. Juni 2022 steigt das EM-Qualifikationsspiel der deutschen U-21-Auswahl gegen Ungarn in Osnabrück. Wer sich noch Tickets für die Partie um 18.15 Uhr an der Bremer Brücke sichern möchte, muss schnell sein. Denn es gibt für die Partie nur noch wenige Restkarten.