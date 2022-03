1. FC Nürnberg - Hamburger SV FOTO: Löb Daniel 2. Liga Spätes Siegtor: 1. FC Nürnberg ringt Hamburger SV nieder Von dpa | 05.03.2022, 22:32 Uhr | Update vor 16 Min.

In einem temporeichen und umkämpften Spitzenspiel hat der 1. FC Nürnberg den Hamburger SV in der 2. Fußball-Bundesliga mit 2:1 (1:1) niedergerungen. Außenverteidiger Tim Handwerker erzielte am in der 88. Spielminute mit dem schwächeren rechten Fuß das umjubelte Siegtor.