Transfers Spanier Iniesta setzt Karriere bei Emirates Club fort Von dpa | 08.08.2023, 09:27 Uhr | Update vor 1 Std. Andrés Iniesta Foto: Julio Cortez/AP/dpa

Spaniens Fußball-Legende Andrés Iniesta setzt seine Karriere als Profi fort. Der 39 Jahre alte Weltmeister von 2010 schloss sich dem in Ras al-Chaima beheimateten Emirates Club in den Vereinigten Arabischen Emiraten an.