Ein Sonderzug mit Fußball-Fans aus Hamburg ist vor dem brisanten Zweitligaspiels zwischen dem FC Hansa und dem FC St. Pauli in Rostock angekommen. Rund 900 St.-Pauli-Anhänger hatten beim Eintreffen am Hauptbahnhof Böller gezündet. Mit Bussen wurden die Fans am späten Nachmittag zum Ostseestadion gebracht, wo das Hochrisikospiel am Samstagabend (20.30 Uhr/Sky) vor 25 000 Zuschauern angepfiffen wird. „Bislang ist alles ruhig geblieben“, sagte Polizeisprecherin Dörte Lembke.