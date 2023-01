Crystal Palace - Manchester United Foto: Adam Davy/PA Wire/dpa up-down up-down Premier League Siegesserie von Man United gestoppt - 1:1 bei Crystal Palace Von dpa | 18.01.2023, 23:05 Uhr

Die Siegesserie des englischen Fußball-Rekordmeisters Manchester United ist in letzter Minute gestoppt worden. Die Red Devils mussten sich nach einem Gegentor von Michael Olise in der Nachspielzeit mit einem 1:1 (1:0) bei Crystal Palace in der Premier League begnügen.