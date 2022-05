ARCHIV - Ein Fußballspieler spielt den Ball. Foto: Jens Büttner/dpa-Zentralbild/ZB/Symbolbild - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. FOTO: Jens Büttner Regionalliga Sieg im Landespokal: Bremen qualifiziert sich für DFB-Pokal Von dpa | 21.05.2022, 19:22 Uhr | Update vor 49 Min. | 1 Leserkommentar

Der Bremer SV hat sich für die 1. Runde des DFB-Pokals qualifiziert. Die Bremer gewannen am Samstag das Finale des Landespokals gegen die Leher TS mit 1:0 (1:0) und können nun auf einen lukrativen Gegner aus der Bundesliga hoffen. Das Siegtor erzielte Lamine Diop kurz vor der Pause. Die erste Runde im DFB-Pokal findet vom 29. Juli bis 1. August statt. Die Paarungen werden am 29. Mai in der ARD-Sportschau ausgelost.