Fortuna Düsseldorf - FC Ingolstadt 04 FOTO: Roland Weihrauch 2. Bundesliga Sieg gegen Tabellenletzten: Düsseldorf schlägt Ingolstadt Von dpa | 06.03.2022, 17:01 Uhr | Update vor 12 Min.

Fortuna Düsseldorf setzt seine Erfolgsserie in der 2. Fußball-Bundesliga unter dem neuen Trainer Daniel Thioune fort. Die Rheinländer besiegten den FC Ingolstadt am Sonntag mit 3:0 (2:0) und machten einen weiteren Schritt in Richtung Klassenverbleib. Daniel Ginczek in der vierten Minute, Matthias Zimmermann (35.) und Khaled Narey (50.) erzielten vor 14 200 Zuschauern die Tore für die Fortuna. Der in Düsseldorf geborene Marcel Gaus vom FCI sah in der 57. Minute die Gelb-Rote Karte.