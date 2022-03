FC Schalke 04 - Hannover 96 FOTO: David Inderlied 2. Bundesliga Sieg gegen 96: Schalke beschenkt Geburtstagskind Büskens Von dpa | 19.03.2022, 15:46 Uhr | Update vor 31 Min.

Auch mit Mike Büskens an der Seitenlinie bleibt der FC Schalke 04 an den Aufstiegsplätzen der 2. Fußball-Bundesliga dran. Am 54. Geburtstag des Interimstrainers gewannen die Königsblauen mit 2:1 (1:0) gegen Hannover 96. Die Tore vor 55.152 Zuschauern erzielten Ko Itakura (43. Minute) und Rodrigo Zalazar (54.). Cedric Teuchert (49.) gelang für die engagierten Gäste lediglich der zwischenzeitliche Ausgleich.