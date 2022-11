Sadio Mané Foto: Soeren Stache/dpa up-down up-down Fußball-WM in Katar Senegal bei WM ohne Mané - Bayern-Star bereits operiert Von dpa | 17.11.2022, 22:32 Uhr

Afrikameister Senegal muss bei der Fußball-WM in Katar ohne seinen Superstar Sadio Mané auskommen. Der Stürmer des FC Bayern München fällt für das am 20. November beginnende Turnier wegen seiner Blessur am rechten Wadenbeinköpfchen aus.