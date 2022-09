Nations League Foto: Salvatore Di Nolfi/KEYSTONE/dpa up-down up-down The FA Schweigeminute vor Nations-League-Spiel des DFB in England Von dpa | 09.09.2022, 19:38 Uhr

In Gedenken an Queen Elizabeth II. wird es vor dem Nations-League-Spiel der Fußball-Nationalmannschaft Ende des Monats in London gegen England eine Schweigeminute geben.