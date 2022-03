Timo Schultz FOTO: Christian Charisius St. Pauli-Trainer Schultz rechnet mit HSV und Schalke: Hammer-Aufgabe erwartet Von dpa | 10.03.2022, 10:59 Uhr | Update vor 32 Min.

Trainer Timo Schultz vom FC St. Pauli misst den sechs Punkten Vorsprung in der 2. Fußball-Bundesliga auf den Hamburger SV und den FC Schalke 04 keine Bedeutung bei. „Sechs Punkte sind in der heutigen Zeit gar nichts. Das kann innerhalb von acht Tagen schon wieder ganz anders aussehen“, sagte der 44-Jährige am Donnerstag in der Hansestadt. Der Kiezclub rangiert mit 47 Punkten auf dem Relegationsrang und ist punktgleich mit dem Zweiten Darmstadt 98. Der Der Vorsprung auf Verfolger 1. FC Nürnberg (42) beträgt fünf Punkte, dahinter folgen der HSV und der FC Schalke 04 (je 41).