Timo Schultz FOTO: Daniel Reinhardt Fussball Schultz: Nach Pokal-Aus „volle Konzentration“ auf die Liga Von dpa | 03.03.2022, 14:11 Uhr | Update vor 1 Std.

Timo Schultz hofft, dass der FC St. Pauli das Ausscheiden aus dem DFB-Pokal gegen Bundesligist 1. FC Union Berlin schnell verarbeiten wird. „Es ist schon etwas anderes, wenn man so ein DFB-Pokalspiel verliert. Das ist etwas Endgültiges. Man ist ausgeschieden und raus aus dem Wettbewerb. Ich habe einen Tag gebraucht, um das abzuhaken. Aber nun gilt die volle Konzentration der Liga und dem Spiel in Karlsruhe“, kündigte der Trainer am Donnerstag.