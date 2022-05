ARCHIV - Rouven Schröder, Sportdirektor vom FC Schalke 04. Foto: Guido Kirchner/dpa/Archivbild FOTO: Guido Kirchner Fußball Schröder lobt Aufstiegshelden: „Schalke kann nicht normal!“ Von dpa | 15.05.2022, 08:35 Uhr

Eine gute Woche nach dem spektakulären Aufstiegs-Heimsieg will der FC Schalke 04 die Saison mit dem Titel in der 2. Fußball-Bundesliga veredeln. „Wir wollen Meister werden. Das ist aber ein positiver Druck“, betonte Sportdirektor Rouven Schröder am Samstagabend im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF.