ARCHIV - Rouven Schröder. Foto: Timm Schamberger/dpa/Archivbild FOTO: Timm Schamberger 2. Bundesliga Schröder: Büskens auf keinen Fall eine Dauerlösung Von dpa | 22.04.2022, 00:06 Uhr

Der überaus erfolgreiche Interimstrainer Mike Büskens wird auch im Falle des Aufstiegs mit dem FC Schalke 04 in die Fußball-Bundesliga auf keinen Fall zur Dauerlösung als Cheftrainer. „Es gab eine klare Absprache, egal wie das Ganze ausgeht“, sagte Sportdirektor Rouven Schröder am Donnerstag: „Es ist klar, dass es im Sommer mit Mike Büskens weitergeht. Aber nicht als Cheftrainer.“ Der neben ihm sitzende Büskens pflichtete bei: „So habe ich das immer gesagt.“ Die fünf Spielen unter seiner Regie hat Schalke allesamt gewonnen und geht nun als Tabellenführer in den Hit gegen den Zweiten Werder Bremen am Samstag (13.30 Uhr/Sky).