Benfica Lissabon Schmidt erstmals im CL-Viertelfinale: „Ein großer Tag" Von dpa | 08.03.2023, 07:27 Uhr

Über sich selbst wollte Roger Schmidt nur ungern reden. „Ich bin nicht so wichtig heute“, sagte der Trainer von Benfica Lissabon nach dem Einzug ins Viertelfinale der Champions League. Dass er es als Coach zum ersten Mal in die Runde der besten acht Teams geschafft hat? Das war ihm nach dem furiosen 5:1-Erfolg im Achtelfinal-Rückspiel gegen den FC Brügge nicht so wichtig.