ARCHIV - Ein Spielball liegt auf dem Rasen. Foto: Stuart Franklin/Getty Images Europe/Pool/dpa/Symbolbild FOTO: Stuart Franklin Bundesliga Schmadtke: Keine zügige Suche nach Kohfeldt-Nachfolger Von dpa | 17.05.2022, 14:58 Uhr

Die Trainersuche beim VfL Wolfsburg könnte sich in die Länge ziehen. „Ich denke, dass wir schon ein bisschen Zeit brauchen dafür. Denn es ist ein Unterschied, ob du in einer laufenden Saison etwas an einer Mannschaft veränderst oder ob du es jetzt nach der Saison machst“, sagte Geschäftsführer Jörg Schmadtke der „Wolfsburger Allgemeinen Zeitung“.