Neuzugang Schlotterbeck: „Über Jahre etwas in Dortmund prägen" Von dpa | 08.06.2022, 06:14 Uhr

Nationalspieler Nico Schlotterbeck hofft nach seinem Wechsel zu Borussia Dortmund auf Pokale. „Ich will den maximalen Erfolg in Dortmund. Sebastian Kehl hat aus meiner Sicht sehr gute Transfers getätigt. Die Mannschaft war ohnehin schon gut und wurde jetzt super verstärkt“, sagte der Innenverteidiger der „Sport Bild“ (Mittwoch). „Wir wollen die Bayern herausfordern. Wenn es am Schluss reicht, Meister zu werden, dann wollen wir selbstverständlich attackieren. Wir müssen versuchen, eine Konstanz reinzubekommen, die in den vergangenen Jahren vielleicht etwas gefehlt hat. Dann haben wir eine Chance!“, sagte der 22-Jährige.