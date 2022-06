Nico Schlotterbeck (M) und Timo Werner (l) begrüßen sich auf dem Trainingsplatz. Foto: Daniel Löb/dpa/Archivbild FOTO: Daniel Löb BVB-Neuzugang Schlotterbeck mit viel Vorfreude: „Können Großes erreichen“ Von dpa | 04.06.2022, 16:09 Uhr

Neuzugang Nico Schlotterbeck geht mit großer Vorfreude seine neue Aufgabe bei Borussia Dortmund an. „Die Fans, das Stadion - das imponiert mir. Da habe ich jetzt richtig Bock drauf“, sagte der Fußball-Nationalspieler in einem vom BVB am Samstag veröffentlichten Video. „Ich will hier in den nächsten Jahren meine Top-Leistungen abrufen. Mit den Fans im Rücken können wir was ganz Großes erreichen.“