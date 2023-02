Der eine schreit, der andere beruhigt: Bayern-Trainer Julian Nagelsmann mit dem Vierten Offiziellen Frank Willenborg. Foto: Imagio/Team2 up-down up-down Frank Willenborg über den Ausbruch des Bayern-Trainers Osnabrücker Schiedsrichter erlebte Julian Nagelsmann hautnah Von Harald Pistorius | 20.02.2023, 17:04 Uhr

Frank Willenborg ist im Hauptberuf Lehrer in Osnabrück und seit 2016 als Schiedsrichter in der Fußball-Bundesliga aktiv. Beim Spiel des FC Bayern München in Mönchengladbach war der 44-Jährige als Vierter Offizieller im Einsatz und erlebte den Ärger von Bayern-Coach Julian Nagelsmann aus nächster Nähe.