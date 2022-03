Mike Büskens FOTO: INA FASSBENDER 2. Bundesliga Schalkes Büskens hofft noch auf Trainer-Einstand am Sonntag Von dpa | 11.03.2022, 13:12 Uhr | Update vor 31 Min.

Mike Büskens hat die Hoffnung noch nicht aufgegeben, am Sonntag beim FC Ingolstadt auf die Trainerbank des Fußball-Zweitligisten FC Schalke 04 zurückzukehren. „Die Chance besteht auf jeden Fall“, sagte der aktuell in Corona-Isolation befindliche Nachfolger des beurlaubten Dimitrios Grammozis am Freitag. „Wir sind tagtäglich im Austausch und lassen nichts unversucht.“